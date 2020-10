AKTIE IM FOKUS: Sartorius klettern dank Übernahme auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius Vz":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Dank einer angekündigten Übernahme haben die Aktien von Sartorius am Montag ihren guten Lauf fortgesetzt und zwischenzeitlich bei gut 377 Euro ein Rekordhoch erreicht.



Am Vormittag standen die Papiere zuletzt rund drei Prozent höher bei 375 Euro und schlugen sich damit besser als der Index der mittelgroßen Werte MDax , der mehr als ein Prozent gewann.

Sartorius will den Aufreinigungsspezialisten BIA Separations kaufen und ihn in die Tochter Sartorius Stedim Biotech eingleidern. Deren Anteilsscheine lagen zuletzt knapp zwei Prozent im Plus. Die Transaktion dürfte die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von Sartorius Stedim Biotech erhöhen, sagte ein Börsianer./la/zb

