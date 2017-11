AKTIE IM FOKUS: Salzgitter fallen nach Rally - Deutsche Bank kassiert Kaufvotum

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Abstufung auf "Hold" durch die Deutsche Bank hat die Aktien von Salzgitter am Donnerstag belastet.



Sie fielen am Vormittag um 1,55 Prozent auf 43,785 Euro. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien fehlten kurzfristige Kurstreiber, begründete Analyst Bastian Synagowitz die Streichung seiner Kaufempfehlung. Er hob seine Gewinnschätzungen infolge der überraschend guten Geschäftszahlen für das dritte Quartal zwar an und erhöhte das Kursziel um 1 auf 46 Euro, sieht damit aber nur noch rund 5 Prozent Kurspotenzial. Einem weiteren deutlichen Anstieg könnten vorerst der Ausblick für 2018 im Weg stehen, der traditionell vorsichtig sein dürfte.

Die Salzgitter-Aktien profitierten in den vergangenen Monaten von einer Aufhellung des Stahl-Branchenumfeldes. Zur Wochenmitte hatten sie bei 45,06 Euro den höchsten Stand seit März 2012 erreicht. Seit dem Zwischentief im April 2017 war es dabei um mehr als 50 Prozent nach oben gegangen./mis/oca

