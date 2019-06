AKTIE IM FOKUS: S&T klettern an 200-Tage-Linie - Roadshow in der Schweiz

Weitere Suchergebnisse zu "S&T AG":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im stark erholten Technologieindex TecDax haben sich S&T am Mittwoch mit plus 5,5 Prozent auf 20,86 Euro an die Spitze gesetzt.



Die Papiere des österreichischen IT-Dienstleisters näherten sich damit ihrer vor drei Wochen gefallenen 200-Tage-Linie wieder an.

Der Finanzchef von S&T befindet sich mit der Privatbank Hauck & Aufhäuser zur Wochenmitte auf einer Roadshow in der Schweiz. Deren Analyst Tim Wunderlich ist mit seinem Kursziel von 28,50 Euro der optimistischste unter den Experten, die das Unternehmen allesamt positiv einstufen./ag/jha/

