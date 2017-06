AKTIE IM FOKUS: SMA Solar trotzen Trump-Entscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Rally der Aktien von SMA Solar hat sich am Freitag auf das höchste Niveau seit Oktober 2016 fortgesetzt.



In drei Tagen ging es nun um fast 20 Prozent aufwärts. Im vorbörslichen Handel hatte es noch danach ausgesehen, als ob die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump den Höhenflug ausbremsen würde.

Am Vorabend hatten die USA ihren Rückzug aus dem historischen Klimaabkommen von Paris bekannt gegeben. Der Ausstieg der Vereinigten Staaten - weltweit nach China zweitgrößter Produzent von Treibhausgasen - ist ein massiver Schlag gegen das internationale Regelwerk.

Marktteilnehmer setzen allerdings darauf, dass sich die Auswirkungen auf die Klimapolitik in Grenzen halten. Grünen-Chef Cem Özdemir riet inzwischen dazu, mit US-Bundesstaaten wie Kalifornien an Washington vorbei am Klimaschutz zu arbeiten./ag/fbr

----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------