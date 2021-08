AKTIE IM FOKUS: SMA Solar sacken auf Tief seit November - Berenberg vorsichtiger

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein skeptischer Kommentar der Privatbank Berenberg hat am Dienstag den Aktien von SMA Solar zugesetzt.



Analyst Lasse Stueben sieht mittelfristig zwar weiterhin reichlich Potenzial, bezeichnet 2021 aber als Übergangsjahr für den Solartechnikanbieter. Die Aktien sackten im Vormittagshandel nach nunmehr fünf Tagen mit Verlusten mit minus vier Prozent auf 40,28 Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang November 2020 ab.

Am vergangenen Donnerstag hatte der im SDax notierte Solartechnikkonzern gemischt ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt und Einschränkungen bei seinen bestätigten Jahresziele gemacht. So hatte der Vorstand gesagt, dass die nach wie vor angespannte Lage bei der Versorgung mit elektronischen Bauteilen in der zweiten Jahreshälfte zu Einschränkungen der Lieferfähigkeit von SMA führen könnte und damit den Markt vergrätzt.

Analyst Stueben von sprach für 2021 von einem Übergangsjahr des Solartechnikkonzerns. Probleme im Segment Wechselrichter für gewerbliche Photovoltaikanlagen, Projekt-Verzögerungen und Lieferengpässe dürften das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte beeinträchtigen. Entsprechend habe er sein Kursziel von 70 auf 55 Euro gekappt, auch wenn er die Aktie weiterhin zum Kauf empfehle./ck/ajx