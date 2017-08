AKTIE IM FOKUS: SMA Solar gegen den Trend einziger TecDax-Gewinner

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

FRANKFURT (dpa-AFX) - SMA Solar hat sich am Dienstag als einziger Gewinner im TecDax gegen den schwachen Markt gestemmt.



Mit einem Plus von 1,38 Prozent auf 35,275 Euro blieben die Aktien des Herstellers von Steuerungstechnik für Solaranlagen aber innerhalb der Handelsspanne seit Anfang August - vor knapp zwei Wochen hatten sie bei 36,44 Euro den höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht.

Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank machte die neuerliche Verschärfung im Nordkorea-Konflikt als möglichen Kurstreiber aus. Dies könnte die Ölpreise befeuern "und so wieder die Unternehmen aus dem regenerativen Energiesektor ins Rampenlicht rücken". Auch die Gewichtsverwerfungen im TecDax durch die jüngsten Kurseinbrüche bei Adva Optical und Nordex könnten eine Rolle spielen - also dass Anleger aus beiden Titeln in SMA umschichteten./gl/stb