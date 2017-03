AKTIE IM FOKUS: SMA Solar nach Tochter-Verkauf im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Solarindustriezulieferers SMA Solar sollten am Mittwoch nach dem Verkauf einer Tochtergesellschaft im Auge behalten werden.



Die SMA Railway Technology wurde an den chinesischen Bahntechnikkonzern Beijing Dinghan Technology verkauft, wie das TecDax -Unternehmen mitteilte. Ein Preis wurde nicht genannt. SMA Solar geht aber von einem positiven Beitrag im ersten Quartal 2017 aus. Der Konzern peilt einen Umsatz von 165 bis 175 Millionen Euro sowie ein operatives Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (Ebitda) von 15 bis 18 Millionen Euro an. Die Gesamtjahresprognosen blieben unverändert. Für 2017 stellt SMA Solar weiterhin einen Umsatz von 830 bis 900 Millionen Euro und ein Ebitda von 70 bis 90 Millionen Euro in Aussicht.

Ein Händler wertete den Ausblick für das erste Geschäftsquartal eher negativ. Die durchschnittlichen Markterwartungen seien schwierig zu erfassen, doch schienen die Unternehmensprognosen beim Ebitda eher darunter zu liegen. Am Morgen stiegen die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Vortagesschluss des Xetra-Hauptgeschäfts zuletzt noch um 0,22 Prozent auf 24,022 Euro./mis/fbr

