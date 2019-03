AKTIE IM FOKUS: SLM legen bei Tradegate deutlich zu - Elliott stockt auf

Weitere Suchergebnisse zu "SLM Solutions Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben am Freitagmorgen positiv auf die Anteilsaufstockung des Großaktionärs Elliott bei SLM Solutions reagiert.



Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere des Herstellers von 3D-Druckern um mehr als 10 Prozent.

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts werden knapp 1,8 Millionen neue Aktien ausgegeben, die Elliott komplett übernimmt. Damit steigt der Anteil von Elliott an SLM auf 29,8 Prozent. Ein Fünftel der neuen Aktien sollen dann an ENA Investment Capital übertragen werden. Zudem wurde mitgeteilt, dass in den Aufsichtsrat in Abstimmung mit Elliott drei neue Experten mit Industrie- und Kapitalmarkterfahrung kommen sollen.

Das Motto laute wohl "making SLM great again", sagte Adrian Pehl von der Commerzbank. Die Geldspritze von insgesamt 13 Millionen Euro durch die Kapitalerhöhung und der Umbau des Aufsichtsrats seien ein klares Bekenntnis von Elliott. Die Risiken für die Finanzen von SLM würden klar gemindert.

SLM-Papiere waren erst in der Vorwoche auf ein Rekordtief von 5,63 Euro gefallen. Anfang 2018 hatten sie noch rund 50 Euro gekostet und waren danach durch mehrere Gewinnwarnungen in einen Abwärtsstrudel geraten./ag/mis