AKTIE IM FOKUS: SLM Solutions verlieren in drei Tagen fast 23 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von SLM Solutions haben ihren Kursrutsch am Freitag bis auf 29,31 Euro ausgeweitet - einen weiteren Tiefststand seit Dezember des Vorjahres.



Damit verloren die Papiere des Herstellers von 3D-Druckern in drei Handelstagen fast 23 Prozent an Wert.

Richtig unter Druck brachte die Aktien der Halbjahresbericht vom Vortag, der Zweifel an den Jahreszielen des Unternehmens säte. Commerzbank-Analyst Adrian Pehl sieht denn auch in einer aktuellen Studie ein sehr hohes Risiko, dass SLM mit dem Bericht zum dritten Quartal bei seinen Umsatz- und Ergebniszielen zurückrudern muss.

Die Auftragslage sei zwar weitgehend wie erwartet, für das Gesamtjahr fehle mit etwa 100 zu ordernden Maschinen noch eine ganze Menge. Seine Schätzungen stampfte Pehl deutlich ein. Die Anleger, die auf eine Übernahme gehofft hätten, verlören die Geduld. Mit dem hohen Anteil des Hedgefonds Elliott mit 20 Prozent werde es nicht einfach, zumal deren Intentionen unklar seien./ag/fbr

