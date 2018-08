AKTIE IM FOKUS: SLM Solutions fallen - Quartalszahlen der Konkurrenz enttäuschen

Weitere Suchergebnisse zu "SLM Solutions Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Schwache Geschäftszahlen eines Konkurrenten habe am Freitag die Aktien des 3D-Drucker-Herstellers SLM Solutions belastet.



Sie fielen am Vormittag um 1,96 Prozent auf 22,55 Euro. Die überraschend schlechten Quartalsresultate von Voxeljet ließen zwar keine direkten Rückschlüsse auf das TecDax -Unternehmen zu, seien gerade angesichts des Abwärtstrends der SLM Aktien aber schlecht für die Stimmung. Die Papiere sind im Jahresverlauf mit einem Minus von mehr als 50 Prozent der größte Verlierer im Index der Techwerte.

Gar nicht schmecken dürften die fortgesetzten Kursverluste dem aktivistischen Investor Paul Singer. Der hatte 2016 mit seinem Hedgefonds Elliott darauf gewettet, dass der US-Industriekonzern General Electric eine Übernahmeofferte in Höhe von 38 Euro für SLM aufstockt und sich damit verpokert. GE hatte damals letztendlich die Finger von SLM gelassen und einen Konkurrenten gekauft. Elliott ist immer noch mit rund 19 Prozent an dem Unternehmen beteiligt, so der Stand Mitte Juni./mis/jha/

