AKTIE IM FOKUS: SLM Solutions auf neuem Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des 3D-Druckerherstellers SLM Solutions haben haben am Montag ihren Rekordlauf fortgesetzt.



Sie stiegen am frühen Nachmittag bis auf 44,705 Euro und kosteten zuletzt im moderat steigenden TecDax 44,60 Euro, was ein Plus von 2,29 Prozent bedeutete.

Nachdem es im August 2017 zur Halbjahresbilanz und wegen Sorgen über die Jahresziele zeitweise um fast 14 Prozent abwärts gegangen war, setzte im weiteren Monatsverlauf die Erholungsbewegung ein. Der Kurszuwachs bis heute liegt bei rund einem Drittel. Besonders deutlich allerdings geht es dabei seit Anfang diesen Monats aufwärts mit einem Plus von knapp 26 Prozent. Mehrere Großaufträge waren der Auslöser gewesen./ck/oca

