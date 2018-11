AKTIE IM FOKUS: SLM Solutions mit Kurseinbruch auf Rekordtief nach Gewinnwarnung

Weitere Suchergebnisse zu "SLM Solutions Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem massiven Kursabschlag haben die Aktien von SLM Solutions am Freitag auf eine Gewinnwarnung des Herstellers von 3D-Druckern reagiert.



In einem starken Börsenumfeld verloren die Papiere zuletzt 13,15 Prozent auf 13,08 Euro, nachdem sie im frühen Handel bis auf ein Rekordtief von 12,62 Euro gefallen waren. Seit ihrem historischen Höchststand von 49,70 Euro Anfang dieses Jahres haben die Anteilsscheine damit rund drei Viertel ihres Wertes eingebüßt.

Das Unternehmen hatte seine Umsatz- und Profitabilitätsziele für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und personelle Veränderungen an der Vorstandsspitze angekündigt. Grund für die Warnung sei eine verzögerte Auslieferung von 20 Maschinen an einen asiatischen Kunden. Für 2018 erwartet SLM nun einen Erlös im Bereich zwischen 90 und 100 (zuvor 115 bis 125) Millionen Euro. Die Ebitda-Marge soll nur noch im einstelligen Prozentbereich statt wie zuvor angekündigt zwischen 11 und 13 Prozent liegen. Zudem kündigte Vorstandssprecher und Finanzvorstand Uwe Bögershausen seinen Abschied "aus persönlichen Gründen" an.

Commerzbank-Analyst Adrian Pehl hält nun eine Überprüfung der Unternehmenstrategie und gegebenenfalls eine Neuausrichtung für notwendig. Er sieht die Verlässlichkeit der Kundenbeziehungen in Frage gestellt. Für seinen Kollegen Carlos Becke von der Privatbank Hauck & Aufhäuser ist der Abgang von Finanzchef und Vorstandssprecher Bögershausen kritisch, da das Unternehmen sich nach zahlreichen Gewinnwarnungen beweisen müsse und nicht klar sei, wann ein Nachfolger an Bord komme. Auf lange Sicht glaube er aber weiterhin fest an die Technologiefirma.

Die erneute Warnung komme überraschend, werde beim 3D-Druckerhersteller aber zur Regel, kritisierte Analyst Cengiz Sen von der Investmentbank Equinet. Besorgniserregend sei vor allem, dass die schwache Umsatzentwicklung mit der Produktlinie SLM 800 nicht mit dem "Brot-und-Butter"-Geschäft (SLM 280/500) kompensiert werden könne. Der Experte nahm eine radikale Kurszielsenkung von bislang 15,00 Euro auf 4,08 Euro vor und bekräftigte seine Verkaufsempfehlung für die Aktie./edh/la/fba