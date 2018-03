AKTIE IM FOKUS: SGL holen sich Vortagesgewinne zurück - Analysten optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der SGL Group haben sich am Donnerstag mit einem Plus von 5,9 Prozent auf 12,65 Euro an die SDax-Spitze gesetzt.



Tags zuvor waren sie nach Geschäftszahlen bereits auf 12,48 Euro gestiegen, bevor die Gewinne letztlich deutlich zusammengeschmolzen waren.

Positive Analystenreaktionen gaben den Papieren des Kohlenstoffspezialisten nun aber wieder Auftrieb. So rechnet Glen Liddy von JP Morgan dank starken Wachstums aus eigener Kraft damit, dass die Gewinnentwicklung in den kommenden Jahren dynamischer ausfällt als in der Branche.

Heinz Steffen vom Analysehaus Alphavalue hob seine Einstufung von "Reduce" auf "Add". 2018 werde zwar noch ein Übergangsjahr, aber auch der Startpunkt eines deutlich verbesserten Geschäftsmodells, so der Experte./ag/jha/

