AKTIE IM FOKUS: SGL Group steigen - Blickt zuversichtlicher auf 2017

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein etwas optimistischerer Umsatzausblick der SGL Group hat den Aktien des Kohlenstoffspezialisten am Donnerstag Rückenwind verliehen.



Sie stiegen am Vormittag als Spitzenreiter im Kleinwerteindex SDax um 5,18 Prozent auf 13,40 Euro. Das Unternehmen habe sich im dritten Quartal gut entwickelt, schrieb Analyst Christian Obst von der Baader Bank in einer ersten Einschätzung. Vor allem die Nachfrage nach Graphit für Lithium-Ionen-Batterien (LiB) sowie seitens der chemischen Industrie hätten dabei gestützt.

Infolge der Geschäftsentwicklung blickt die SGL Group nun optimistischer aufs Gesamtjahr. Für 2017 wird laut Mitteilung mit einem Umsatzwachstum von rund 10 Prozent gerechnet. Bisher war ein Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt worden. Das operative Ergebnis (Ebit) vor Sondereffekten soll weiterhin überproportional steigen./mis/jha/

