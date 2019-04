AKTIE IM FOKUS: SAP setzen Rally nach erhöhter Prognose fort - Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - SAP -Aktien haben am Freitag weiter an ihre Rally infolge der am Mittwoch erhöhten Prognosen angeknüpft.



Die Papiere des größten europäischen Softwareherstellers legten am Freitag in den ersten Handelsstunden bis zu 1,36 Prozent auf 116,60 Euro zu - so teuer war die Aktie noch nie.

Damit baute das Papier das Plus seit Bekanntgabe der Zahlen und der neuen Ziele am Mittwochmorgen auf 14,5 Prozent aus. Neben der erhöhten Prognose für die Marge trieb auch der Einstieg des Hedgefonds Elliott den Kurs an. Dieser hatte sich mit etwas mehr als einer Milliarde Euro bei SAP eingekauft.

Elliott-Chef Paul Singer ist dafür bekannt, dass er Einfluss auf die Strategie eines Unternehmens nehmen und dadurch den Kurs treiben will. Meist steigt er bei Unternehmen ein und kritisiert dann die Politik - bei SAP lobte er dagegen die neuen Ziele. Einige Experten wie Gal Munda von der Berenberg Bank gehen davon aus, dass die zum Teil deutlich erhöhten Margenziele auch mit dem Einfluss Singers zusammenhängen könnten.

Mit dem jüngsten Kursanstieg kletterte die Marktkapitalisierung auf 143 Milliarden Euro - SAP ist damit mit Abstand das wertvollste deutsche börsennotierte Unternehmen. Auf Rang zwei liegt derzeit die Allianz mit gerade mal etwas mehr als 90 Milliarden Euro./zb/men/ag

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------