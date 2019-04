AKTIE IM FOKUS: SAP schwach - Oddo BHF hält Margenerwartungen für zu hoch

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Abstufung auf "Reduce" durch Oddo BHF haben Anleger vor dem Wochenende bei der SAP -Aktie Kursgewinne mitgenommen.



Die Aktien des auf die Cloud setzenden Software-Entwicklers fielen am Dax -Ende um 1,8 Prozent auf 101,80 Euro. Zuvor waren sie vom Tief zum Jahresbeginn um fast ein Viertel gestiegen und hatten damit den Dax deutlich hinter sich gelassen.

Analyst Nicolas David von Oddo BHF rechnet in den kommenden Jahren mit einem ungünstigeren Verhältnis der Wertminderungen und Abschreibungen zum Umsatz. Das werde eine höhere operative Effizienz überkompensieren. Damit aber rückten wiederum die avisierten Margensteigerungen außer Reichweite. Die Konsensschätzungen für den freien Mittelzufluss von SAP 2019 und 2020 erscheinen dem Experten um 15 bis 20 Prozent zu hoch.

Ein Händler verwies zudem auf Gewinnmitnahmen bei Cloud-Titeln an der Wall Street am Vortag. Dort büßten Aktien wie Workday und Atlassian mehr als vier Prozent ein nach hohen Kursgewinnen in den vergangenen Monaten./bek/mis