AKTIE IM FOKUS: SAP profitieren von Salesforce-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Aktien von SAP haben am Mittwoch nach Quartalszahlen des US-Konkurrenten Salesforce ihre Vortagesverluste großteils wettgemacht. Sie zogen im schwächelnden Dax am späten Vormittag um 1,8 Prozent auf 100,66 Euro an. Am Vortag hatten sie noch 2,4 Prozent eingebüßt.

Der US-Softwarehersteller Salesforce überzeugte laut RBC-Analyst Rishi Jaluria mit "soliden Zahlen" und habe zudem den Ausblick für 2023 angehoben. Analyst Mark Murphy von JPMorgan verwies außerdem auf die auch für das erste Quartal 2022 angehobene Umsatzprognose und schrieb, dass etwaige Vorzieheffekte geringfügig und überschaubar gewesen seien. Murphy sieht keinen weiteren Grund für eine Herabstufung der Aktienbewertung, weshalb er das Papier auch vor kurzem wieder auf die "Analyst Focus List" gesetzt habe./ck/jha/