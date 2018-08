AKTIE IM FOKUS: Russland-Hoffnung und Zahlenvorlage geben Metro frischen Schub

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Reaktionen auf die Zahlen und die Aussichten in Russland haben am Donnerstag die Aktien von Metro auf eine Erholungsrally geschickt.



In der Spitze schossen die Papiere um 11 Prozent hoch, bevor der Schwung wieder etwas nachließ. Zuletzt gewannen sie 7,95 Prozent auf 11,61 Euro. Nach einer zuletzt schon stabilisierten Kursentwicklung erreichten sie zwischenzeitlich mit 11,975 Euro ihren höchsten Stand seit Ende Mai.

Laut Analyst Bruno Monteyne von Bernstein Research übertraf der Handelskonzern in seinem dritten Geschäftsquartal bei den Gewinnkennziffern sowohl auf operativer Ebene als auch unter dem Strich beim Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen. Er betonte, im Großhandelsgeschäft sei die negative Spirale bei der Profitabilität endlich durchbrochen. Neben einem Einmaleffekt stehe dies auch mit nachhaltigen Verbesserungen in Zusammenhang.

Experte Arnaud Joly von der Societe Generale sprach in einer ersten Einschätzung derweil von ermutigenden Signalen im Russland-Geschäft, das sich zuletzt zum großen Sorgenkind entwickelt hatte. Der Lebensmittelhändler selbst hofft dort auf eine schnelle Besserung der Lage. Die eingeleiteten Maßnahmen zeigten bereits erste Wirkung bei Umsatz und Ergebnis, sagte Vorstandschef Olaf Koch am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal.