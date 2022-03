AKTIE IM FOKUS: Rüstungskonzerne gefragt in schwachem Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter eskalierende Krieg in der Ukraine bleibt eine Kursstütze für Rüstungsaktien. Das zeigte sich am Montag einmal mehr: Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall sowie der Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt zählten mit Gewinnen von knapp zweieinhalb sowie mehr als acht Prozent zu den wenigen Profiteuren der Krise in Deutschland, auch wenn es im vormittags tiefroten Marktumfeld nicht für neue Rekorde reichte.

Seit Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine vor anderthalb Wochen summieren sich die Kursgewinne für die beiden Aktien auf gut 57 Prozent beziehungsweise knapp 73 Prozent. Bei Rheinmetall bedeutet das Plus von 83 Prozent seit Jahresbeginn zudem auch für diesen Zeitraum den Spitzenplatz im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen./gl/jha/