AKTIE IM FOKUS: Rückenwind von STMicro und Texas Instruments treibt Infineon

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Resultate einiger Branchenkonkurrenten haben am Mittwoch die Aktien von Infineon angetrieben.



Die Papiere des Chipherstellers rückten unter den Dax -Favoriten um 1,23 Prozent auf 21,48 Euro vor. Sie stemmten sich damit gegen den schwachen Markt: Der Leitindex fiel zeitgleich um etwas mehr als 1 Prozent.

Mit STMicroelectronics hat ein großer Konkurrent im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und außerdem einen "gesunden Ausblick" abgegeben, wie Analyst Janardan Menon von Liberum betonte. Gut an kamen außerdem die am Vorabend in den USA vorgelegten Resultate von Texas Instruments . Während STMicro am Mittwoch in Paris um fast 5 Prozent vorrückten, lagen die Texas-Titel im nachbörslichen US-Handel ähnlich deutlich im Plus.

Börsianer betonten, dass es Chipkonzerne wie Infineon, die im Automotive- oder Industriebereich ein festes Standbein haben, derzeit leichter haben als ihre Konkurrenten mit starker Präsenz bei Smartphones. Sorgen um die Nachfrage nach Apple -Produkten hatten dort zuletzt ihre Spuren hinterlassen.