AKTIE IM FOKUS: Rocket Internet steigt vorbörslich - Börsenrückzugs-Spekulation

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Spekulationen über einen möglichen Rückzug von der Börse haben die Aktien der Startup-Schmiede Rocket Internet am Donnerstag angetrieben.



Sie stiegen auf der Handelsplattform im Vergleich zum Xetra-Schluss um 6,13 Prozent auf 25,62 Euro. Nachdem sich die Papiere in den vergangenen Monaten kontinuierlich vom Ende 2018 erreichten Zwischentief unter 20 Euro erholte haben, wäre das auf Xetra der höchste Kurs seit Mitte November.

Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer arbeitet an einem Plan, die im MDax notierte Start-up-Holding von der Börse zu nehmen, wie das "Manager Magazin" unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen schreibt. Im Aufsichtsrat sei bereits über das Projekt gesprochen worden und im Hintergrund arbeite ein Team die Struktur für einen solchen Deal aus. Dabei sei aktuell die Option am wahrscheinlichsten, dass das Unternehmen so viele Aktien wie möglich zurückkaufe, Samwer selbst aber nicht verkaufe. Dadurch würde er am Ende die Gesellschaft kontrollieren, schreibt das Blatt. Noch gebe es aber keine Entscheidung, hieß es weiter./mis/jha/

