AKTIE IM FOKUS: Rocket Internet gefragt - JPMorgan hält Aktien für attraktiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rocket Internet sind am Montag nach einem positiven Analystenkommentar der Bank JPMorgan bei 29,38 Euro auf den höchsten Stand seit Dezember 2015 gestiegen.



Zuletzt waren sie mit einem Plus von noch 2,74 Prozent auf 29,22 Euro unter den größten MDax -Gewinnern. Analyst Marcus Diebel sieht die Papiere als einen Favoriten und hob das Kursziel von 29,90 auf 33,00 Euro an. Die Einstufung lautet weiterhin "Overweight".