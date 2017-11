AKTIE IM FOKUS: Roche-Kursfeuerwerk dank guter klinischer Daten

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien des Pharmakonzerns Roche haben Erfolge mit wichtigen klinischen Studien am Montag mit einem Kurssprung honoriert.



Nach einem anfänglichen Plus von über fünfeinhalb Prozent standen die Titel zuletzt noch 4,56 Prozent höher bei 240,60 Franken, womit sie unangefochtener Spitzenreiter im Swiss-Market-Index (SMI) waren.

Die Schweizer testeten in der IMpower150-Studie das Immun-Therapeutikum Tecentriq in Kombination mit Avastin und einer Chemotherapie bei Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs. In der sogenannten HAVEN-3-Studie wurde das erst in der vergangenen Woche zugelassene Hemlibra bei Patienten mit Hämophilie A (Bluterkrankheit) eingesetzt, die keine Inhibitoren aufweisen.

Beide Wirkstoffe dürften sich zu wichtigen Medikamenten mit einem milliardenschweren Umsatzpotenzial entwickeln, die Roche helfen könnten, der Erosion im Bereich Biosimilars entgegenzusteuern, schrieb Berenberg-Analyst Alistair Campbell.

Andere Experten sprachen von einem frühen Weihnachtsgeschenk und einem großartigen Tag für den Konzern. So habe die HAVEN-3-Studie deutlich gemacht, dass Hemlibra in der Hämöphilie-Behandlung gegenüber den gängigen Behandlungsmöglichkeiten überlegen ist, schreibt Analyst Eric Le Berrigaud von Bryan Garnier. In der zweiten Studie habe die Kombination aus Tecentriq, Avastin und Chemotherapie zu einer statistisch signifikanten Verbesserung geführt.

Analyst Stefan Schneider von Vontobel hob mit Blick auf IMpower150 hervor, dass die Daten vor allem auch deswegen so ermutigend seien, da die Hürde hier ohnehin schon hoch gewesen sei. Je nachdem, wie die genauen Daten zum progressionsfreien Überleben beziehungsweise zum Gesamtüberleben ausfielen, könnte sich diese Dreier-Kombination als wirksamer erweisen als die Zweier-Kombinationen der Konkurrenten.

Bei Natixis nannte Analyst Philippe Lanone die Daten exzellent. Auch er hob hervor, dass derzeit die Kombination aus Avastin und Chemotherapie die Standardtherapie ist. Die nun präsentierten Daten bedeuteten eine nochmalige Verbesserung, so der Experte./gl/jha/