AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall testen nach Empfehlung ihre 200-Tage-Linie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Getrieben von einer Empfehlung der Investmentbank Goldman Sachs testen Rheinmetall-Aktien am Dienstag ihre 50- und 200-Tage-Linien.



Im frühen Handel kletterten die Papiere des Rüstungskonzerns und Autozulieferers an der MDax-Spitze um 3,9 Prozent auf 103,25 Euro. Analyst Chris Hallam ist vor allem für den Defence-Bereich sehr optimistisch und traut ihm zu, die Schwierigkeiten im Autogeschäft deutlich zu überlagern. Auf Konzernebene traut der Experte den Düsseldorfern bis 2025 so eine operative Ergebnissteigerung von im Schnitt 8 Prozent zu - mit einer schrittweisen Margenverbesserung.

Hallams Kursziel liegt bei 128 Euro und damit deutlich über dem bisherigen Rekordstand von 119,35 Euro aus dem April 2018./ag/mis