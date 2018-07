AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall steigen nach Aussagen beim Nato-Gipfel

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Aussicht gestellten höheren Militärausgaben haben am Donnerstag die Aktien von Rheinmetall gestützt.



Mit einem Plus von 4,5 Prozent auf 99,64 Euro lagen sie hinter den Papieren von Gerresheimer auf Platz zwei im MDax der 50 mittelgroßen Unternehmen.

Analyst Sebastian Ubert von der Societe Generale hatte erst vor kurzem den Nato-Gipfel in Brüssel als wichtigen Impulsgeber für die Aktien von Rheinmetall bezeichnet. Die Verteidigungssparte des Technologiekonzerns werde von weltweit höheren staatlichen Verteidigungsausgaben profitieren.

Unter beispiellosem Druck von US-Präsident Donald Trump hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Brüssel weitere Zugeständnisse bei den deutschen Militärausgaben angedeutet. Welche zusätzlichen Steigerungen im deutschen Militärhaushalt es geben oder ob der Zeitplan gestrafft werden könnte, ließ Merkel offen./bek/he