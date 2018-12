AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall springen nach Studie auf Neunwochenhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Rheinmetall zum Kauf empfohlen und den Papieren damit am Montag kräftig Auftrieb gegeben.



Im sehr freundlichen Markt übernahmen die Anteilsscheine des Rüstungskonzerns und Autozulieferers mit plus 6,7 Prozent eine Führungsrolle im MDax .

Auf dem Kapitalmarkttag in der vergangenen Woche habe das Management sich sehr positiv über beide Geschäftsbereiche geäußert, erklärte Analyst Christoph Laskawi in seiner aktuellen Studie. Er fühlt sich in seiner Einschätzung bestärkt, dass der Konzern nicht nur mit Blick auf 2018, sondern auch die mittelfristigen Ziele auf einem guten Weg ist. Mit Blick auf zu erwartende Rüstungsaufträge in den kommenden Monaten rechnet der Experte mit einer Neubewertung.

Rheinmetall wird von der großen Mehrheit der Analysten aktuell sehr positiv gesehen. Die Kursziele reichen bis 130 Euro von der Commerzbank - ein Potenzial von fast der Hälfte./ag/fba

