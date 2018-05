AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall nähern sich Rekordhoch - Auftragsoptimismus

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben sich ihrem Rekordhoch von 119,35 Euro am Montag weiter genähert.



Zuletzt lagen die Papiere des Rüstungskonzerns und Autozulieferers in Sichtweite mit gut 2,2 Prozent im Plus. Nach dem Zwischenbericht waren sie am Freitag bereits kräftig angesprungen.

Die Anleger sind angesichts der Auftragsflut optimistisch. Dies gilt am Morgen auch für den Börsenbriefautor Hans Bernecker: "Das erste Quartal hat die Erwartungen verfehlt, was wir schnell unter den Tisch kehren", schrieb er in seinem Morgenkommentar. "Die entscheidende Frage lautet: Wie viel der rund 43 Milliarden Euro für deutsche Rüstungsausgaben werden in den nächsten Jahren bei Rheinmetall als Aufträge landen?"

Auch Analyst Michael Raab von Kepler Cheuvreux geht davon aus, dass das Rüstungsgeschäft die Schwäche im ersten Quartal bis Ende des Sommers ausgeglichen haben wird. Er hält die Regierungskonstellation mit einem konservativen Verteidigungs- und sozialdemokratischen Finanzminister aber weiter für ein gewisses Risiko. Dies könne zur Verzögerung erwarteter Aufträge führen. Raab bleibt bei seiner Halteempfehlung./ag/fba

