AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall gefragt - Goldman sieht Superzyklus für Rüstung

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktionäre von Rheinmetall dürfen sich am Montag über vorbörsliche Kursgewinne freuen. In einem weiter tiefroten Marktumfeld ragte der Anstieg um 2,7 Prozent im Tradegate-Handel positiv heraus. Die Experten der renommierten Investmentbank Goldman Sachs stützten die Papiere mit einer positiven Erstbewertung. Nach zwei schwächeren Tagen zeichnen sich Gewinne in Richtung des 225-Euro-Rekordes aus dem April ab.

Als wichtigster Ausrüster der Bundeswehr sei Rheinmetall einer der größten Profiteure im neuen "Superzyklus der Verteidigungsinvestitionen" in Europa, begründete die Analystin Olivia Charley ihre Ersteinschätzung mit "Buy" und einem Kursziel von 298 Euro, das verspricht, dass der bisherige Rekord noch viel Luft nach oben hat. Sie kalkuliert bis 2026 im Schnitt mit einem Umsatzwachstum von 14 Prozent im Jahr. Rheinmetall-Chef Armin Papperger äußerte sich in der "Bild am Sonntag" ähnlich zuversichtlich, mit einem Umsatzplus in der Größenordnung von bis zu 20 Prozent./tih/jha/