AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall brechen nach oben aus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Rüstungs- und Autozulieferkonzerns Rheinmetall sind am Mittwoch so teuer gewesen wie seit über einem Jahr nicht mehr.



In der Spitze kosteten die MDax-Papiere am frühen Nachmittag 111,60 Euro - zuletzt war das Mitte Juni 2018 der Fall. Von ihrem bisherigen Höchststand bei 119,35 Euro Anfang April vergangenen Jahres waren sie damit noch rund sechseinhalb Prozent entfernt.

Zuletzt verzeichneten die Aktien ein Plus von rund zweieinhalb Prozent auf 111,20 Euro. Mit Blick auf die Kursentwicklung seit Jahresbeginn zählt Rheinmetall noch knapp zu den Top10-Kandidaten im Index für mittelgroße Werte. Im ersten Halbjahr konnte der Konzern sein schwächelndes Autogeschäft wegen der wachsenden internationalen Nachfrage nach Waffen und Munition mehr als ausgleichen. Den Umsatz steigerte das Düsseldorfer Unternehmen in dem Zeitraum im Vorjahresvergleich um über zwei Prozent, den Nettogewinn sogar um fast ein Fünftel./kro/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------