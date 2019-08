AKTIE IM FOKUS: Razzia bei Clearstream verstärkt Rückschlag in Deutsche Börse

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nachdem die Papiere der Deutschen Börse am Freitag nur knapp an einem neuen Höchststand seit 2008 gescheitert waren, hat sich der Rückschlag am Dienstag beschleunigt.



Mit minus 2 Prozent fielen die Anteilsscheine des Börsenbetreibers bis an ihre 21-Tage-Linie zurück. Auslöser war die Nachricht über eine Razzia bei der Tochter Clearstream. Ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft sagte, dies sei "im Rahmen des Verfahrenskomplexes um die Cum-Ex-Geschäfte" geschehen.

Deutsche-Börse-Papiere zählen mit zwischenzeitlich fast 27 Prozent Plus zu den besten Dax-Werten des laufenden Jahres. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürfte vor allem die Notenbankpolitik in den USA sein, da man wegen Clearstream sehr zinssensitiv ist./ag/jha/

