AKTIE IM FOKUS: Rasantes Wachstum beschert Walmart vorbörslich sattes Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein starkes Wachstum des US-Handelskonzerns Walmart hat am Donnerstag den Aktien im vorbörslichen US-Handel kräftig Auftrieb beschert.



Rund eineinhalb Stunden vor dem Start sprangen sie um 10,5 Prozent auf 99,68 US-Dollar hoch. Damit würden sie wieder auf dem höchsten Stand seit Ende Februar notieren.

Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal seien ein Spiegelbild verschiedener Initiativen des Handelskonzerns in seinen Läden und im Online-Bereich, schrieb Credit-Suisse-Analyst Seth Sigman. Sie deuteten auf solide Marktanteilsgewinne und einen insgesamt gesunden Verbraucherhintergrund hin.

Walmart war es gelungen, den schwachen Geschäftsjahresauftakt dank eines starken zweiten Quartals vergessen zu machen. In den drei Monaten bis Ende Juli kletterten die Umsätze in den USA auf vergleichbarer Basis um 4,5 Prozent und damit mehr als doppelt so stark wie Analysten im Schnitt erwartet hatten. Es war der stärkste Umsatzzuwachs seit mehr als zehn Jahren./ck/fba