AKTIE IM FOKUS: Rally bei Mercedes-Benz nach starken Eckdaten für 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem rasanten Kursanstieg haben die Aktien von Mercedes-Benz am Freitagmittag auf die Bekanntgabe erster Geschäftszahlen für 2021 reagiert. Die Papiere des Autobauers setzten sich mit einem Plus von zuletzt sechs Prozent auf 73,95 Euro an die Spitze des Dax und ließen auch die 50-Tage-Linie hinter sich. Diese gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend.

Die bereinigte Umsatzrendite im Segment Mercedes-Benz Cars & Vans übertraf dem Unternehmen zufolge im vergangenen Jahr mit 12,7 Prozent die eigene Prognosespanne von 10 bis 12 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) dürfte in der Größenordnung von 14,0 Milliarden Euro liegen.

Der Autobauer habe im Schlussquartal die Erwartungen übertroffen, stellte Jefferies-Analyst Philippe Houchois fest. Ein in jeglicher Hinsicht starkes Ende des Jahres 2021 sollte die Erwartungen für 2022 nach oben treiben, schließlich habe das Management im Jahresvergleich höhere Margen angedeutet, ergänzte der Experte./edh/bek/zb