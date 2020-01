AKTIE IM FOKUS: RWE zweiter Dax-Gewinner - Goldman sieht Luft bis 37 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von RWE haben sich am Donnerstag in einem erneut schwachen Marktumfeld von ihrer stabilen Seite gezeigt.



Die Aktien waren mit einem knappen Plus von 0,1 Prozent nach der Deutschen Bank der zweite Dax -Wert mit positivem Vorzeichen.

Nachdem der Rahmen für den deutschen Ausstieg aus der Kohleverstromung mittlerweile abgesteckt wurde, waren die Papiere zuletzt schon auf einem Hoch seit 2014 angekommen. Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs sieht nun aber noch Luft nach oben für die Papiere bis 37 Euro, was nach dem jüngsten Anstieg noch 16 Prozent Potenzial bedeutet.

Gandolfi hält den Bewertungsabschlag zu Wettbewerbern für nicht nachvollziehbar. Der Experte führt die Aktien bereits auf einer Liste der besonders empfehlenswerten Anlageideen der US-Investmentbank, zählt aber nun mit seinem 37-Euro-Ziel unter Analysten zu den größten Optimisten. Ein höheres Kursziel nennt derzeit nur das Bankhaus Metzler mit 42 Euro./tih/jha/

