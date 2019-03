AKTIE IM FOKUS: RWE steigen auf Vierjahreshoch - Goldman sieht noch viel Luft

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die RWE -Aktien haben am Freitag infolge eines positiven Analystenkommentars der Großbank Goldman Sachs ihre Rally mit dem Sprung auf den höchsten Stand seit 2015 fortgesetzt.



Sie stiegen im frühen Handel bis auf 23,52 Euro. Zuletzt zählten sie mit einem Plus von 1,56 Prozent auf 23,41 zu den Favoriten in einem schwächeren Dax . Im bisherigen Jahresverlauf haben RWE-Aktien bereits um mehr als 23 Prozent zugelegt.

Der Markt überschätze eventuell die Risiken, die mit dem von RWE angepeilten Ausbau der erneuerbaren Energien verbunden seien, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie. Zudem stünden die kurzfristigen Probleme etwa durch den Kohleausstieg zu sehr im Fokus. Unter allen von ihm beobachteten, auf erneuerbaren Energien ausgerichteten Versorgern in Europa sei RWE am attraktivsten bewertet. Der Experte hob sein Kursziel von 27,00 auf 29,50 Euro an und beließ die Aktien auf der "Conviction Buy List". Er ist also besonders überzeugt von seiner Empfehlung./mis/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------