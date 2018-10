AKTIE IM FOKUS: RWE rutschen ab - OVG Münster stoppt Rodung im Hambacher Forst

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - RWE -Aktien haben ihre Verluste am Freitag nach einem gerichtlich verfügten vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst ausgeweitet.



Sie fielen auf ein Tief seit Anfang Juli und gaben zuletzt noch um 0,93 Prozent auf 20,24 Euro nach. Die Richter des Oberverwaltungsgerichts Münster entsprachen mit ihrer Entscheidung in einem Eilverfahren dem Antrag des Umweltverbandes BUND.

RWE will in den nächsten Monaten gut 100 von den bisher verbliebenen 200 Hektar des Waldes für den fortschreitenden Tagebau abholzen. RWE hält die Rodungen in den nächsten Monaten für "zwingend erforderlich". Gegen die Rodung gibt es massiven Widerstand.

Mit dem Kursverlust vom Freitag koppelten sich die RWE-Papiere ein Stück weit vom Branchentrend ab: Der Stoxx Euroe 600 Utilities stabilisierte sich zum Wochenschluss nach seinem herben Vortagesverlust. Am Donnerstag hatten Versorgeraktien unter einem Anstieg der Renditen am US-Anleihenmarkt gelitten. Höhere Anleihenrenditen könnten gerade Dividendenaktien tendenziell unattraktiver erscheinen lassen./mis/jha/