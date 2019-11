AKTIE IM FOKUS: RWE geben weiter nach - scheitern am kurzfristigen Abwärtstrend

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem starken Lauf der RWE-Aktien von Ende Juni bis Ende September scheinen sich Anleger über den mittelfristigen Trend nicht mehr ganz sicher zu sein.



In den vergangenen Tagen pendelten die Papiere um die 50-Tage-Durchschnittslinie. Zuletzt lagen die Papiere des Energieerzeugers mit minus 2,7 Prozent auf 26,75 Euro am Ende des Dax . Am Vortag waren sie am Anstieg über den kurzfristigen Abwärtstrend gescheitert.

Aus anlagestrategischer Sicht stelle der jüngste Zinsanstieg an den Kapitalmärkten tendenziell eine Belastung für den RWE-Aktienkurs dar, sagte ein Händler. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg an diesem Dienstag auf den höchsten Stand seit Mitte Juli. Versorgeraktien gelten als anleiheähnliches Investment und verlieren bei steigenden Marktzinsen relativ an Attraktivität.

Grundsätzlich seien die Aktien auch anfälliger für Gewinnmitnahmen geworden, ergänzte der Händler. Auf Sicht von zwölf Monaten war der Kurs um rund 55 Prozent gestiegen./bek/jha/

