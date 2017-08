AKTIE IM FOKUS: RWE-Anleger finden Gefallen an optimistischerem Ausblick

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein optimistischer Jahresausblick hat am Montag bei den Aktien von RWE für Rückenwind gesorgt.



Im frühen Geschäft noch um mehr als 3 Prozent gestiegen - sie erreichten früh bei 19,45 Euro den höchsten Stand seit mehr als sieben Wochen - verblasste die Dynamik im Laufe des Morgens etwas. Zuletzt lagen die Papiere noch mit 1,38 Prozent im Plus bei 19,09 Euro.

Am Markt kam es positiv an, dass sich der Energiekonzern nach einem guten ersten Halbjahr das obere Ende der bisherigen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) zutraut. Ein Börsianer zeigte sich am Morgen erfreut vom optimistischeren Ausblick und der operativen Gewinnentwicklung, die leicht über den Erwartungen gelegen habe. Er sah im Zahlenwerk aber auch einen Kritikpunkt bei einem eher enttäuschenden Vorsteuergewinn. In der Summe sei das Ergebnis daher auch nur "gemischt", so der Marktteilnehmer.

In den Augen von Ingo Becker von Kepler Cheuvreux hat das Halbjahresergebnis auf den ersten Blick viel Positives zu bieten. Positiv überrascht zeigte er sich von den Bilanzbüchern, nachdem RWE ankündigte, dass die Nettoschulden am Ende des Jahres unter dem Vorjahreswert von 22,7 Milliarden Euro liegen werden. Bisher sei RWE hier von einer stabilen Entwicklung ausgegangen.

Becker sieht nun etwas Luft nach oben bei seinen Schätzungen und betonte, die Aktie könne mit dem Zwischenbericht in seiner Wertschätzung geringfügig punkten. Spätestens bei Kursen, die an die 20 Euro heranreichten, rate er jedoch weiter dazu, das Gewicht der Aktie im Depot zu reduzieren. Erst im Juni hatte er die Papiere auf "Reduce" abgestuft. Kurz zuvor hatten sie damals über 20 Euro ein Zwischenhoch erreicht, dann aber ging es bergab bis unter die Marke von 17 Euro. Seit etwa fünf Wochen befinden sie sich nun wieder vorsichtig auf Erholungskurs.

Keinen Kurstreiber sahen Experten derweil am Montag in einem Pressebericht, wonach die Stadt Düsseldorf an ihren Anteilen festhalten will. "Es ist eine weit verbreitete Mär, Düsseldorf habe sich von sämtlichen RWE-Aktien getrennt", sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Rund 5,7 Millionen RWE-Aktien befinden sich demnach über die Rheinbahn im Besitz der Landeshauptstadt./tih/nas/fbr