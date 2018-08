AKTIE IM FOKUS: RTL springen hoch - Goldman: Ebita um 7 Prozent über Konsens

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Zahlen haben sich die Aktien der RTL Group am Mittwoch mit einer Rally von knapp 8 Prozent auf 67,10 Euro an die Spitze des MDax gesetzt.



Im Hoch von 68,20 Euro stiegen die Papiere des Medienkonzerns erstmals seit Mitte Mai wieder über 68 Euro. Sie könnten nun wieder Kurs in Richtung der Hochs vom Frühjahr bei 72 Euro nehmen.

Analystin Lisa Yang von Goldman Sachs lobte vor allem ein starkes Abschneiden der auf die Produktion von Inhalten spezialisierten Tochter FremantleMedia. Deren Umsatz liege um 7 Prozent über ihrer Prognose und um 5 Prozent über der Konsensschätzung. Der operative Gewinn (Ebita) übertreffe ihre Schätzung gar um 11 Prozent und die Konsensprognose um 7 Prozent./bek/jha/

