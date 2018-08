AKTIE IM FOKUS: RIB profitieren von MTWO-Vertrag in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von RIB Software sind am Donnerstag um bis zu 10 Prozent auf 20,68 Euro geklettert.



Die Papiere des Bausoftwareherstellers ließen dabei auch die technische Hürde um 20 Euro hinter sich.

In der im Frühjahr mit Microsoft eingegangenen Kooperation zum Aufbau der Cloud-Plattform für das Bauwesen MTWO konnte RIB am Morgen einen wichtigen Erfolg vermelden. Mit dem Unternehmen Integrated Computer Systems wurde ein Partner gefunden, um an der US-Westküste zügig 10 000 MTWO-Kunden zu gewinnen. Gleichzeitig erwirbt RIB 40 Prozent der Anteile an ICS./ag/jha/

