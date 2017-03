AKTIE IM FOKUS: RIB Software kann mit Ausblick nicht überzeugen

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein schwächer als erwarteter Umsatzausblick hat am Freitag den Aktien von RIB Software etwas zugesetzt.



Die endgültigen Jahreszahlen für 2016 hingegen hatten laut Experteneinschätzungen keine Überraschungen mehr enthalten. Am späteren Vormittag gaben die Aktien des Bausoftware-Herstellers 3,30 auf 12,02 Euro nach und waren damit Schlusslicht in TecDax. Dieser sank zugleich um moderate 0,29 Prozent.

Wie RIB am Morgen mitgeteilt hatte, soll der Umsatz 2017 zwischen 98 und 108 Millionen Euro liegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird zwischen 28 und 38 Millionen Euro prognostiziert.

"Alles in allem liegen die Unternehmensziele etwas unter den aktuellen Markterwartungen", sagte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. Dabei verwies er sowohl auf die vom Unternehmen avisierte Umsatzspanne als auch auf die Ebitda-Spanne für 2017. "RIB liefert keine Argumente, die Aktien heute zu kaufen", sagte er.

Auch nach Ansicht von Händler Andreas Lipkow konnte RIB nicht überzeugen. "Da das Unternehmen bereits großzügig bewertet ist, verkaufen einige Investoren einen Teil ihrer Bestände und nehmen Gewinne mit."/ck/jsl/fbr