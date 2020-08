AKTIE IM FOKUS: Qualcomm sehr fest nach Erfolg vor Berufungsgericht

Weitere Suchergebnisse zu "Qualcomm":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Qualcomm haben am Dienstag von einem Gerichtsentscheid über einen Lizenzstreit profitiert.



Sie stiegen zuletzt um 4,4 Prozent auf 110,96 US-Dollar. Ein Berufungsgericht entschied an diesem Tag zugunsten des Chipentwicklers.

Vor einem Jahr hatte ein US-Gericht Auflagen gegen den führenden Anbieter von Smartphone-Chips angeordnet. Dabei wurde Qualcomm damals unter anderem verboten, Chip-Lieferungen vom Erwerb einer separaten Patentlizenz abhängig zu machen. Das Unternehmen ging daraufhin gegen das Urteil in Berufung und hatte nun Erfolg./ck/he