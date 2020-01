AKTIE IM FOKUS: Qiagen ziehen an - Wieder Übernahmespekulationen

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Nach dem jüngsten Kursrückschlag könnten die Aktien des Biotechunternehmens Qiagen am Montag dank erneuter Übernahmefantasie zur Erholung ansetzen.



Der Broker Lang & Schwarz (L&S) taxierte sie am Morgen auf 32,75 Euro und damit 5,7 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag. So hatte das Fusionen und Übernahmen spezialisierte Internetportal CTFN berichtete, eine "interessierte Partei" diskutiere immer noch einen möglichen Kauf von Qiagen.

Ende Dezember hatte Qiagen seinen eigenen Verkauf abgesagt und entschieden, doch eigenständig bleiben zu wollen. Der Aktienkurs war daraufhin eingebrochen - von mehr als 37 Euro auf unter 30 Euro./mis/fba