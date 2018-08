AKTIE IM FOKUS: Puma steigen dank Wachstumsoptimismus der Coba an MDax-Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Puma-Aktien haben sich am Mittwoch mit plus 2,4 Prozent auf 442,50 Euro an die MDax-Spitze gesetzt.



Auftrieb gab die Empfehlung der Commerzbank mit einem deutlich aufgestockten Kursziel von 525 Euro.

Analyst Andreas Riemann hatte seine skeptische Einstufung aufgegeben und rät nun, die Papiere der Herzogenauracher zu kaufen. Puma sei aktuell die am dynamischsten wachsende Marke in der Sportartikelbranche, so der Experte. Er geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt. Immerhin sei Puma bei vielen großen Einzelhändlern noch unterrepräsentiert und sorge mit höheren Marketingaufwendungen für Begehrlichkeit.

Mit einem Plus von knapp 22 Prozent gehört Puma zu den Favoriten des laufenden Jahres im lediglich stabilen MDax./ag/she

