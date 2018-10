AKTIE IM FOKUS: Puma starten nach Prognoseerhöhung durch

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach starken Quartalsergebnissen und einer Aufstockung der Jahresziele haben Puma-Aktien am Donnerstag deutlich zugelegt.



Mit plus 9,5 Prozent kletterten sie zurück an ihren Chartwiderstand im Bereich von 440 Euro. An dieser Hürde waren sie im Oktober bereits zweimal gescheitert.

Analystin Chiara Battistini von der Bank JPMorgan lobte nicht nur die überraschend guten Resultate und das entsprechend höhere Jahresziel. Sie hält es sogar für möglich, dass die Herzogenauracher auch damit noch zu zurückhaltend waren. Ihr Goldman-Sachs-Kollege Richard Edwards sieht die Markterwartungen unterstrichen.

Mit seinem Kursziel von 600 Euro gehört er zu den optimistischsten Experten. Battistini sieht aktuell ein Potenzial bis 550 Euro./ag/mis