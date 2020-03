AKTIE IM FOKUS: Prognosebestätigung von SMA Solar wird goutiert

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Beibehaltene Prognosen kommen in der aktuellen Coronavirus-Krise am Aktienmarkt gut an.



Jüngstes Beispiel am Donnerstag: SMA Solar . Die Papiere des Solarkonzerns verteuerten sich auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 7 Prozent zum Xetra-Schluss auf 25,66 Euro.

Der SDax-Konzern hält an seinen Zielen für 2020. Das Virus habe bisher nur geringe negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf, sagte Vorstandssprecher Jürgen Reinert bei der Vorstellung des Geschäftsberichts.

Die endgültigen Zahlen für 2019 stimmten mit den Vorab-Daten überein und die Prognose für 2020 könne sich gerade in diesen Zeiten sehen lassen, kommentierte ein Händler. Die Aktien dürften nun einen Boden gefunden haben und weiter steigen, so der Experte. In der Vorwoche hatten sie mit teils unter 18 Euro so tief notiert wie zuletzt vor einem Jahr./ajx/mis