AKTIE IM FOKUS: ProSieben-Aktie legt nach Anteilskauf durch Mediaset zu

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Anteilsaufstockung durch den Großaktionär Mediaset hat bei den ProSiebenSat.1-Anlegern am Mittwoch Übernahmefantasie geweckt. Mediaset ist nun mit 15,1 Prozent an dem Medienkonzern beteiligt.



Im frühen Handel kletterte der Wert bis auf 14,41 Euro und damit auf den höchsten Stand sei Juni. Zuletzt notierten die Aktien noch 4,1 Prozent im Plus bei 14,28 Euro. Um das Gesamtbild der Aktie zu ändern - sie arbeitet nach dem Absturz der vergangen Jahre weiter an einer Bodenbildung und ist noch deutlich von dem Jahreshoch bei knapp 17 Euro entfernt -, müsste der Ausbruchsversuch nun erst einmal erfolgreich verlaufen.

Analystin Lisa Yang von Goldman Sachs bezeichnete den Schritt von Mediaset zwar als positiv für den Kurs von ProSiebenSat.1, bezweifelte aber die Strategie dahinter. Es sei nur bedingt sinnvoll für Mediaset, eine europäischen Kette für frei-empfangbares Fernsehen aufzubauen. Sinnvoller wären Partnerschaften im Bereich von Over-the-top content, also Inhalten über Internetzugänge. Immerhin beleuchte der Schritt die relative Stärke von ProSiebenSat.1 diesem Bereich, in dem Mediaset in den vergangenen Jahren unterinvestiert gewesen sei./mf/mis