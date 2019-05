AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 ziehen an - Unternehmenschef kauft weitere Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von ProSiebenSat.1 haben am Donnerstag von weiteren Aktienkäufen des Vorstandsvorsitzenden profitiert.



Zuletzt stiegen die Aktien als bester Wert im etwas schwächelndem Index der mittelgroßen Werte MDax um rund 5 Prozent auf 14,74 Euro. Das Unternehmen hatte am Dienstag nach Börsenschluss mitgeteilt, das Maximilian Conze für knapp eine Million Euro Aktien für 13,64 Euro gekauft habe. Dies treibe den Kurs an, sagte ein Börsianer.

Mit dem Kurssprung setzten die Papiere ihre jüngste Stabilisierung nunmehr oberhalb der exponentiellen 50-Tage-Linie fort. Diese gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend./la/he