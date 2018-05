AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 rutschen ab - Experte vermisst Details

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von ProSiebenSat.1 sind am Mittwoch nach Quartalszahlen um fast 10 Prozent in die Knie gegangen.



Zuvor waren die Papiere des Medienkonzerns aber seit Mitte März um über 17 Prozent geklettert.

Analysten wie Lisa Yang von Goldman Sachs oder Daniel Kerven von JPMorgan zeigten sich in ersten Reaktionen zwar recht zufrieden mit dem Zahlenwerk der Münchner. Ein weiterer Experte kritisierte jedoch fehlende Details in der Quartalsbilanz unter der im Januar eingeführten neuen Segmentstruktur. "Das ist eine unschöne Entwicklung", so das Resümee des Experten.

JPMorgan-Analyst Kerven hob jedoch die günstige Bewertung der Papiere hervor./ag/jha/

