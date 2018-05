AKTIE IM FOKUS: Post-Anleger hoffen auf Portoerhöhung - Aktie steigt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Deutschen Post haben am Montag im freundlichen Markt mit plus 1,3 Prozent zu den Favoriten gezählt.



Nach einem Medienbericht hoffen die Anleger nach steigenden Preisen für Bücher- und Warensendungen auch auf höheres Briefporto. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" gibt es bei der Deutschen Post Erwägungen, das Porto für den Standardbrief 2019 um 10 auf 80 Cent anzuheben. Ein Sprecher der Deutschen Post sprach am Sonntag von Spekulationen.

Commerzbank-Analyst Adrian Pehl will eine solch deutliche Erhöhung nicht ausschließen, auch wenn er bislang nur mit 5 Cent kalkuliert. Gleichzeitig rechnet er allerdings damit, dass eine Erhöhung zu einem Volumenrückgang führen wird. Im ersten Quartal 2016 seien sie bei einer damaligen Erhöhung um 8 Cent um 6 Prozent gesunken, so der Experte. Letztlich gehe es nur darum, die Umsatzbasis des von digitalen Alternativen belasteten Briefgeschäfts einigermaßen stabil zu halten./ag/fba

