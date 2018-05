AKTIE IM FOKUS: Pharma- und Generikaaktien im Blick wegen Trump-Ankündigungen

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

NEW YORK (dpa-AFX) - Pläne von Donald Trump zur Senkung der Medikamentenpreise in den USA haben am Freitag die dortige Pharmaindustrie beschäftigt.



Der US-Präsident kündigte zu Wochenschluss weitreichende Maßnahmen an, um den Wettbewerb am Pharmamarkt zu erhöhen und schnelleren Marktzugang für alternative Mittel zu ermöglichen. Unter anderem will er dazu die regulatorischen Hürden niedriger legen.